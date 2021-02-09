У Кременчуці вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 291

Кременчужани вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні. Як повідомляє пресслужба мерії, містяни на чолі з першим заступником міського голови Володимиром Пелипенком та секретарем міської ради Юрієм Гриценком покласти квіти до пам’ятного знаку «Героям Небесної Сотні» та вклонитися пам’яті загиблих.





Пам'ять Героя Небесної Сотні, Героя України, нашого земляка Ігоря Сердюка вшанували покладанням квітів до його барельєфу, який рік тому відкрили на будинку на розі вулиць Небесної Сотні та Ігоря Сердюка.









День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначається 20 лютого щороку, відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян в боротьбі за свої права. Саме в ці лютневі дні у 2014 році під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім урядом досягло апогею. 20 лютого 2014 року у Києві на вулиці Інституцькій силовики розстрілювали протестувальників. Всього за день було близько ста жертв, яких назвали «Небесною Сотнею».





Цей день став переломним моментом в Революції Гідності та змусив владу вивести війська зі столиці та піти на компроміс з опозицією. У сумному списку Небесної Сотні, Герой України, прапороносець 9-ї сотні кременчужанин Ігор Сердюк.



