Розгортати пункт обігріву біля залізничного вокзалу планують, але не цієї зими

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 228

Вагончик, який для цього купили, нині використовують нацгвардійці

Розгортати мобільний пункт обігріву біля залізничного вокзалу цієї зими не планують. Про це 19 лютого на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації повідомив мер Віталій Малецький.









Справа в тому, що вагончик, який для цього купили, нині використовують нацгвардійці для патрулювання на території інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька», охороняючи цистерни з киснем.





Також Малецький повідомив, що на КВБЗ пропонують виготовити аналогіний вагончик. Мер запропонував вагонобудівникам почати його виготовляти, а гроші з міського бюджету їм перерахують вже восени або взимку. Цілком можливо, що місто закупить навіть два таких вагончика.