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Розгортати пункт обігріву біля залізничного вокзалу планують, але не цієї зими

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 228

 

Вагончик, який для цього купили, нині використовують нацгвардійці

Розгортати мобільний пункт обігріву біля залізничного вокзалу цієї зими не планують. Про це 19 лютого на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації повідомив мер Віталій Малецький.


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Справа в тому, що вагончик, який для цього купили, нині використовують нацгвардійці для патрулювання на території інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька», охороняючи цистерни з киснем.


Також Малецький повідомив, що на КВБЗ пропонують виготовити аналогіний вагончик. Мер запропонував вагонобудівникам почати його виготовляти, а гроші з міського бюджету їм перерахують вже восени або взимку. Цілком можливо, що місто закупить навіть два таких вагончика.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пункти обігріву
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