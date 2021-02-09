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Де 21 лютого у Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 291

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

21 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Заводська, 1-40;
  • вул. Художня, 1-10;
  • вул. Революціонерів, 1-6;
  • вул. Володимира Івасюка, 48-50;
  • вул. Східна, 2-14;
  • вул. Добролюбова, 1-12;
  • вул. Шкільна, 1-12;
  • вул. Радищева, 10-20;
  • пров. Рилєєва, 1-12;
  • пров. Чернишевського, 1-12;
  • пров. Правобережний, 1-47;
  • пров. Мирний, 3-22;
  • пров. Докучаєва, 7-21;
  • пров. Чечелівський, 1-14;
  • вул. Марка Вовчка, 1-28;
  • вул. Олексія Древаля, 115-173;
  • вул. Великокохнівська, 3-9;
  • вул. Якова Петруся, 29-138;
  • вул. Рокитнянська, 29-39;
  • пров. Размислова, 1-7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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