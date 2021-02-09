Де 21 лютого у Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 15:05
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
21 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Заводська, 1-40;
- вул. Художня, 1-10;
- вул. Революціонерів, 1-6;
- вул. Володимира Івасюка, 48-50;
- вул. Східна, 2-14;
- вул. Добролюбова, 1-12;
- вул. Шкільна, 1-12;
- вул. Радищева, 10-20;
- пров. Рилєєва, 1-12;
- пров. Чернишевського, 1-12;
- пров. Правобережний, 1-47;
- пров. Мирний, 3-22;
- пров. Докучаєва, 7-21;
- пров. Чечелівський, 1-14;
- вул. Марка Вовчка, 1-28;
- вул. Олексія Древаля, 115-173;
- вул. Великокохнівська, 3-9;
- вул. Якова Петруся, 29-138;
- вул. Рокитнянська, 29-39;
- пров. Размислова, 1-7.