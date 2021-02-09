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Кременчук, Освіта

Директоркою Малокохнівської гімназії №14 стала Тетяна Помазан

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 122

 

За результатами всіх етапів конкурсного відбору вона набрала 81,11 балів та обійшла Ірину Гамбург

Сьогодні, 18 лютого, визначили переможця конкурсного відбору на посаду директора Малокохнівської гімназії №14.


Нагадаємо, на крісло очільниці закладу претендувало дві освітянки – Тетяна Помазан та Ірина Гамбург.


Конкурсний відбір проходив у кілька етапів:

  • за виконання тестових завдань (І етап) Тетяна Помазан отримала 30 балів, а Ірина Гамбург – 29 із 30 можливих;
  • під час ІІ етапу, який передбачав відповіді на ситуаційні завдання, пані Помазан набрала 16,67 балів, а пані Гамбург – 13,33 балів;
  • презентація перспективного плану розвитку освітнього закладу (ІІІ етап) першої претендентки оцінили в 17,78 балів, другої претендентки – у 16,67 балів;
  • і на останньому етапі співбесіду з Тетяною Помазан оцінили в 16,67 балів, з Іриною Гамбург – у 11,11 балів.

Тож за підрахунками, найбільшу кількість балів в рамках всіх конкурсних етапів набрала Тетяна Анатоліївна Помазан – 81,11 балів.

 

На підставі цього комісія визнала, що освітянка успішно пройшла конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Малокохнівської гімназії №14. Трудовий контракт із нею укладуть на два роки.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: директор гимназия Малая Кохновка
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