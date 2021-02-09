19 лютого світла не буде на 30 кременчуцьких вулицях
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
19 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72-95;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- вул. Багратіона, 1-26;
- вул. Суворова, 3-38;
- вул. Щаслива, 4-29;
- вул. Богуна, 1-12;
- вул. Сурікова, 2-36;
- вул. Рєпіна, 2-20;
- вул. Паризької Комуни, 2-20;
- вул. Черняховського, 1-26;
- пров. Суворова, 6-24;
- пров. Південний, 1-26;
- пров. Фізкультурний, 1-22;
- пров. Ударний, 2-16;
- пров. Спартаківський, 1-19;
- пров. Динамівський, 1-13;
- пров. Парковий, 2-16;
- пров. 1-й Парковий, 4-23;
- пров. 1-й Деповський, 1-16;
- туп. Малокохнівський, 2-23;
- вул. Марка Вовчка, 1-28;
- вул. Олексія Древаля, 115-173;
- вул. Великокохнівська, 3-9;
- вул. Якова Петруся, 29-138;
- вул. Рокітнянська, 29-39;
- пров. Размислова, 1-7;
- просп. Свободы, 92/17, 94/28, 96, 98, 104;
- вул. Вадима Бойка, 24, 26.