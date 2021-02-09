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В кінці робочого дня: в Горішніх Плавнях доріжки посипали кавовою гущею

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 590

 

Такий оригінальний спосіб боротьби з ожеледицею використовують на вулиці Миру

У Горішніх Плавнях працівники однієї з кав’ярень посипали доріжки кавовою гущею*.


Як сповістив інформаційний портал «Горішні Плавні Online», такий оригінальний спосіб боротьби з ожеледицею використовують на вулиці Миру.


*Кава має абразивні властивості, які дозволять людям не падати на зледенілих дорогах. Так як вона чорного кольору, поглинає в себе тепло сонячних променів і сприяє тому, що сніг та лід швидше тануть. Крім того, кавова гуща не шкодить рослинам і може бути для них добривом. Тому навесні її не треба буде вивозити чи утилізовувати, достатньо змести у траву, під дерева чи кущі. Досвід посипання тротуарів кавовою гущею вже має Львів.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Олена Салімон
Теги: кофе гололед Горишние Плавни
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