За добу COVID-19 виявили у 6 237 українців, на Полтавщині – у 156

Одужало за цей час 5 225 українців
6 237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 лютого, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 222 особи;
- виписано з лікарень – 2 111 осіб;
- летальних випадків – 163;
- одужало – 5 225 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 287 141 особа;
- одужало – 1 134 120 осіб;
- летальних випадків – 24 852;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 625 529.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 513 випадків;
- Вінницька область – 514 випадків;
- Волинська область – 163 випадки;
- Дніпропетровська область – 205 випадків;
- Донецька область – 171 випадок;
- Житомирська область – 438 випадків;
- Закарпатська область – 500 випадків;
- Запорізька область – 88 випадків;
- Івано-Франківська область – 799 випадків;
- Київська область – 231 випадок;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 34 випадки;
- Львівська область – 300 випадків;
- Миколаївська область – 119 випадків;
- Одеська область – 201 випадок;
- Полтавська область – 156 випадків;
- Рівненська область –167 випадків;
- Сумська область – 194 випадки;
- Тернопільська область – 215 випадків;
- Харківська область – 289 випадків;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 202 випадки;
- Черкаська область – 140 випадків;
- Чернівецька область – 436 випадків;
- Чернігівська область – 87 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 995 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 41 767 (+113) жителів області, продовжують лікування 2 280 людей, зокрема 109 дітей.
Всього зареєстровано 948 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 156.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 402 (+76);
- Кременчук –5 748 (+8);
- Горішні Плавні – 2 279 (+4);
- Полтавський район – 1 851 (+8);
- Миргород – 1 691;
- Лубни – 1 400;
- Лохвицький район – 1 192 (+17);
- Зіньківський район – 1037 (+5);
- Карлівський район – 930 (+3);
- Пирятинський – 800 (+4);
- Котелевський район – 779 (+1);
- Новосанжарський район – 762 (+6);
- Глобинський район – 705;
- Кременчуцький район – 692 (+3);
- Диканський район – 641 (+1);
- Шишацький район – 633 (+5);
- Миргородський район – 627;
- Кобеляцький район – 574;
- Хорольський район – 574;
- Гадяч – 541 (+5);
- Решетилівський район – 531;
- Машівський район – 500 (+5);
- Чутівський район – 495 (+1);
- Семенівський район – 439;
- Великобагачанський район – 419;
- Козельщинський район – 356 (+1);
- Гадяцький район – 331 (+2);
- Лубенський район –318;
- Оржицький район – 268;
- Гребінківський район – 254;
- Чорнухинський район – 226 (+1).
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.