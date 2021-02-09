Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
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Кременчук160
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За добу COVID-19 виявили у 6 237 українців, на Полтавщині – у 156

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 270

 

Одужало за цей час 5 225 українців

6 237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 лютого, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 222 особи;
  • виписано з лікарень – 2 111 осіб;
  • летальних випадків – 163;
  • одужало – 5 225 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 287 141 особа;
  • одужало – 1 134 120 осіб;
  • летальних випадків – 24 852;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 625 529.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 513 випадків;
  • Вінницька область – 514 випадків;
  • Волинська область – 163 випадки;
  • Дніпропетровська область – 205 випадків;
  • Донецька область – 171 випадок;
  • Житомирська область – 438 випадків;
  • Закарпатська область – 500 випадків;
  • Запорізька область – 88 випадків;
  • Івано-Франківська область – 799 випадків;
  • Київська область – 231 випадок;
  • Кіровоградська область – 31 випадок;
  • Луганська область – 34 випадки;
  • Львівська область – 300 випадків;
  • Миколаївська область – 119 випадків;
  • Одеська область – 201 випадок;
  • Полтавська область – 156 випадків;
  • Рівненська область –167 випадків;
  • Сумська область – 194 випадки;
  • Тернопільська область – 215 випадків;
  • Харківська область – 289 випадків;
  • Херсонська область – 44 випадки;
  • Хмельницька область – 202 випадки;
  • Черкаська область – 140 випадків;
  • Чернівецька область – 436 випадків;
  • Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 995 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 41 767 (+113) жителів області, продовжують лікування 2 280 людей, зокрема 109 дітей.


Всього зареєстровано 948 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 156.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 402 (+76);
  • Кременчук –5 748 (+8);
  • Горішні Плавні – 2 279 (+4);
  • Полтавський район – 1 851 (+8);
  • Миргород – 1 691;
  • Лубни – 1 400;
  • Лохвицький район – 1 192 (+17);
  • Зіньківський район – 1037 (+5);
  • Карлівський район – 930 (+3);
  • Пирятинський – 800 (+4);
  • Котелевський район – 779 (+1);
  • Новосанжарський район – 762 (+6);
  • Глобинський район – 705;
  • Кременчуцький район – 692 (+3);
  • Диканський район – 641 (+1);
  • Шишацький район – 633 (+5);
  • Миргородський район – 627;
  • Кобеляцький район – 574;
  • Хорольський район – 574;
  • Гадяч – 541 (+5);
  • Решетилівський район – 531;
  • Машівський район – 500 (+5);
  • Чутівський район – 495 (+1);
  • Семенівський район – 439;
  • Великобагачанський район – 419;
  • Козельщинський район – 356 (+1);
  • Гадяцький район – 331 (+2);
  • Лубенський район –318;
  • Оржицький район – 268;
  • Гребінківський район – 254;
  • Чорнухинський район – 226 (+1).

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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