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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі вболівальники повертаються на трибуни

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 203

 

Заповненість лише на половину

Від сьогодні, 18 лютого, дозволили присутність 50% глядачів на спортивних матчах. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду.


- Постанова (щодо запровадження адаптивного карантину – ред.) набирає чинності з 24 лютого 2021 року, крім абзацу 10 пункту 4, пункту 2, змін, затверджених цією постановою. Ці пункти стосуються матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів, з глядачами не більш як 50%. Цей пункт набирає чинності з 18 лютого 2021 року, - сказав Степанов.


 


Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вирішив повернути з 24 лютого адаптивний карантин і знову поділити Україну на зони. При цьому карантин діятиме щонайменше до 30 квітня.


З 24 лютого Україна повернеться до адаптивного карантину
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Автор: Альона Душенко
Теги: вболівальники карантин Кремінь ХК Кременчук хокей футбол
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