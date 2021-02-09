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Кременчук, Культура, Украина, Мир

15 порушень мови зафіксували на Полтавщині

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 148

 

До Уповноваженого із захисту державної мови з Полтавщини надійшло 15 звернень, а до Держспоживслужби лише одне

За місяць дії мовного закону, який передбачає обслуговування відвідувачів українською мовою, на Полтавщині зафіксували 15 порушень. До Уповноваженого із захисту державної мови з Полтавщини надійшло 15 звернень, а до Держпродспоживслужби лише одне. 


Так 6 заявників поскаржилися на відсутність української версії сайтів, 4 скарги щодо використання недержавної мови посадовими особами, а інші 5 звернень щодо обслуговування клієнтів іноземною мовою. 


Якщо інформація, вивіски, маркування або меню надане іноземною мовою, поскаржитися можна до Держпродспоживслужби Полтавської області.


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Автор: Альона Душенко
Теги: мовний патруль мова
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