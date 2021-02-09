15 порушень мови зафіксували на Полтавщині

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 148

До Уповноваженого із захисту державної мови з Полтавщини надійшло 15 звернень, а до Держспоживслужби лише одне

За місяць дії мовного закону, який передбачає обслуговування відвідувачів українською мовою, на Полтавщині зафіксували 15 порушень. До Уповноваженого із захисту державної мови з Полтавщини надійшло 15 звернень, а до Держпродспоживслужби лише одне.





Так 6 заявників поскаржилися на відсутність української версії сайтів, 4 скарги щодо використання недержавної мови посадовими особами, а інші 5 звернень щодо обслуговування клієнтів іноземною мовою.





Якщо інформація, вивіски, маркування або меню надане іноземною мовою, поскаржитися можна до Держпродспоживслужби Полтавської області.



