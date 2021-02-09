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Кременчук, Здоров'я

ЛІЛ «Кременчуцька» отримає цифрову рентгенівську систему та апарат УЗД

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 384

 

Нове обладнання встановлять у приймальному відділенні цього медзакладу, яке зараз ремонтують

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» найближчим часом отримає сучасні цифрову рентгенівську систему та апарат ультразвукової діагностики. За інформацією заступника міського голови Ольги Усанової, про це стало відомо 17 лютого на засіданні постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Полтавської обласної ради.


 

Кошти на придбання медичного обладнання надійшли з державного бюджету.


Нові апарати планують встановити у приймальному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», яке зараз капітально ремонтується. За повідомленням мерії Кременчука, обстеження на новому обладнанні будуть безкоштовними.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: больница «Кременчугская» рентгеновский комплекс приёмное отделение аппарат УЗД
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