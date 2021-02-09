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Надзвичайні новини

Затримали організатора наркокартелю та його спільника, які переховувалась від полтавських правоохоронців

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 1 084 Коментарів: 3

 

Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Затримали організатора наркокартелю та його спільника, які переховувалась від полтавських правоохоронців, повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.


Сподіваючись уникнути відповідальності за виготовлення та збут наркотиків на території Полтавщини, головні фігуранти злочинної групи вирішили «залягти на дно». Зловмисників оголосили у  розшук і невдовзі встановили місця їхнього переховування.



Восени 2020 року працівники Полтавського управління внутрішньої безпеки НПУ та поліції Полтавщини припинили діяльність групи осіб, яка у добре обладнаній лабораторії займалася виготовленням метамфетаміну та розповсюдженням його у регіоні. Налагодив наркобізнес кременчужанин, добре відомий у кримінальних колах. 


Усім фігурантам угруповання слідчі полтавської поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури, оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
  • ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
  • ст.313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням).

Крім того, учасникам наркогрупи вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Однак на санкцію до суду організатор з двома спільниками не з’явилися і почали переховуватися від правоохоронних органів. 2 грудня 2020 року слідчі поліції Полтавської області оголосили підозрюваних у розшук.


Через місяць одного з утікачів правоохоронці затримали у Дніпрі. Наразі чоловік поміщений до слідчого ізолятора. А 44-річного лідера наркодилерів, який за оперативною інформацією має значний вплив на криміногенну ситуацію в Кременчуці, оперативники внутрішньої безпеки та слідчі поліції Полтавщини, за фізичної підтримки поліції особливого призначення, затримали 17 лютого на одній із його квартир в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України. 


Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. До суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  За вчинені злочини затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

7
Автор: Руслана Горгола
Теги: наркоторговля наркотики
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Коментарі: 3

14
Smoker:
Сьогодні, 15:30

"44-річного лідера наркодилерів, який за оперативною інформацією має значний вплив на криміногенну ситуацію в Кременчуці" - за кого йде мова ?


2 0
98
belka2:
Сьогодні, 16:39

Скоро наш самий гуманний суд випустить під заставу, а там і умовний термін порішають. 


2 0
300
Хатаб:
Сьогодні, 16:58

Адвокат скаже, що затримання відбувалось з порушенням вимог Закону "Про мови", а його підзахисний іноземних мов не розуміє.


2 0

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