Смертельний челендж у TikTok: чотири школярки отруїлися «дротаверином», одна з них померла

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 000 Коментарів: 1

За останні два дні в Україні четверо школярок потрапили до лікарні, після того, як взяли участь у челенджі з популярної соцмережі TikTok. Одну з дівчаток медикам врятували не вдалося. Відео, яке подивилися діти, має назву «Випий 40 таблеток і подивися, що буде».





Перший випадок стався 16 лютого у Боярці Київської області. 13-річна дівчина і її 12-річна подруга наїлися «дротаверину». Школярки купили препарат на перерві. З туалету вони написали повідомлення, що п'ють останню пігулку. Трохи пізніше їх без свідомості знайшли однокласники. Обох дівчат госпіталізували, проте 13-річну відкачати не вдалося. Дитина померла. Її 12-річній подрузі наразі нічого не загрожує.





Другий випадок трапився 17 лютого в Умані. Дві восьмикласниці також наковтались таблеток «Дротаверину» в приміщені школи і потрапили до лікарні. На щастя, їх життю нічого не загрожує.





Кременчужани, навіть якщо ви думаєте, що ваша дитина такого не зробить, будь ласка, попередьте її про небезпеку. Розкажіть про те, чим скінчився цей челендж. Профілактика не буде зайвою.