Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Надзвичайні новини

Смертельний челендж у TikTok: чотири школярки отруїлися «дротаверином», одна з них померла

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 000 Коментарів: 1

  

Відео у популярній у дітей соцмережі призвело до загибелі 13-річної дівчини

За останні два дні в Україні четверо школярок потрапили до лікарні, після того, як взяли участь у челенджі з популярної соцмережі TikTok. Одну з дівчаток медикам врятували не вдалося. Відео, яке подивилися діти, має назву «Випий 40 таблеток і подивися, що буде». 


Перший випадок стався 16 лютого у Боярці Київської області. 13-річна дівчина і її 12-річна подруга наїлися «дротаверину». Школярки купили препарат на перерві. З туалету вони написали повідомлення, що п'ють останню пігулку. Трохи пізніше їх без свідомості знайшли однокласники. Обох дівчат госпіталізували, проте 13-річну відкачати не вдалося. Дитина померла. Її 12-річній подрузі наразі нічого не загрожує. 


Другий випадок трапився 17 лютого в Умані. Дві восьмикласниці також наковтались таблеток «Дротаверину» в приміщені школи і потрапили до лікарні. На щастя, їх життю нічого не загрожує. 


Кременчужани, навіть якщо ви думаєте, що ваша дитина такого не зробить, будь ласка, попередьте її про небезпеку. Розкажіть про те, чим скінчився цей челендж. Профілактика не буде зайвою. 

5
Автор: Юлия Волынская
Теги: смерть діти соцмережі
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

667
evil:
Сьогодні, 12:25

Когда уже запустят челенж, чтобы они гавно жрали? 

Все равно мозгов нет. Для них это хотя бы будет безопасно.

И нам со стороны посмотреть потешно...


22 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх