Січневі мільйони: скільки держвиконавці стягнули з аліментників на Полтавщині

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 450

За січень державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції стягнули аліментних боргів на загальну суму близько 45 мільйонів гривень. Про це інформує Ірина Свистун, начальниця управління.





Зокрема, на Полтавщині діти отримали майже 20 млн грн, на Сумщині – більше 13 млн грн та понад 11 млн грн аліментів сплатили батьки на Чернігівщині.





Справи по стягненню аліментів посідають особливе місце у роботі державної виконавчої служби. Відкриті провадження мають на меті захист фінансового добробуту дітей, чиї батьки відмовляються від добровільного грошового забезпечення своїх родин. У 2021 році фахівці юстиції вже встигли відзначитись плідною працею, завдяки якій аліментна заборгованість або значно зменшилась, або ж взагалі була ліквідована, - повідомляє Ірина Свистун.





Боржникам варто пам’ятати, що на права осіб, котрі не бажають добровільно утримувати своїх дітей, накладаються санкції. На неплатників аліментів чекають такі примусові заходи: