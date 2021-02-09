Дитина померла у відрі з нечистотами - подробиці смерті немовляти

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 2 107 Коментарів: 1

У програмі «Говорить Україна» обговорили випадок, який трапився на Полтавщині. 20-річна Аліна на восьмому місяці вагітності пішла о другій ночі в туалет і далі, за її словами, дитина просто випала з неї у відро для нечистот. Коли приїхала фельдшерка, немовля вже було мертвим. Проте односельці переконані, що мати навмисно вбила своє дитя у відрі з нечистотами.









Подруга породіллі боїться, що люди можуть вчинити самосуд над нею, хоча мати дитини, за її словами, ні в чому не винна. Вона розповідає, що Аліна мріяла про дитину. Сама ж породілля навіть показує речі, які готувала до народження доньки. Також була на обліку у лікаря.









Акушер-гінеколог Сергій Бакшеєв під час медичного експерименту довів, що дитина не могла просто впасти у відро під час пологів. До того ж, хтось мав перерізати пуповину, а Аліна заперечує, що робила це. Фельдшерка, яка вранці приїхала на місце трагедії, розповіла, що малюка знайшли у відрі, і пуповина була перерізана.





- Дитина народилася жива, - зізнається породілля, але заперечила, що власноруч топила малюка у відрі.





Тест на поліграфі показав, що дівчина чула плач дитини й не надала допомоги. Висновок про розтин дитини показав, що у неї було стороннє тіло у бронхах, занурення її у воду та утоплення. Намір не визначений.





- У цій справі дитину можна і врятувати було, дістати та похлопати по ній, щоб вона почала дихати, - сказав акушер–гінеколог Сергій Бакшеєв.





Після допиту та проведеного слідчого експерименту на місті трагедії, із залученням породіллі, її родичів та судмедексперта, і досі з’ясовується, чи це було умисне вбивство новонародженої дитини, чи вбивство з необережності. У цій ситуації, упевнені правоохоронці, однозначно винна мати, але слідство триває і остаточне рішення винесе суд.