Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці ще 8 кременчужан захворіли на COVID-19, 8 пацієнтів одужало

Вчора, 22:21 Переглядів: 287

 

Всього в інфекційних шпиталях лікується 30 людей

9 лютого в нашому місті зареєстрували вісім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.


За даними мерії Кременчука, заразилися дві жінки віком 27 та 39 років та шість чоловіків віком від 49 до 79 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сім пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 30 людей. Одужали 8 пацієнтів.


Всього у Кременчуці нараховують 5751 випадок COVID-19, одужало 5428, померло 160 осіб.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bbc.com
Теги: коронавірус коронавирус

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх