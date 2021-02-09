У Кременчуці ще 8 кременчужан захворіли на COVID-19, 8 пацієнтів одужало

Вчора, 22:21 Переглядів: 287

9 лютого в нашому місті зареєстрували вісім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.





За даними мерії Кременчука, заразилися дві жінки віком 27 та 39 років та шість чоловіків віком від 49 до 79 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сім пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 30 людей. Одужали 8 пацієнтів.



Всього у Кременчуці нараховують 5751 випадок COVID-19, одужало 5428, померло 160 осіб.