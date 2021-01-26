Чи вплинув колір їх диплома на життя кременчужан

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В Україні скасували червоні дипломи, ТелеграфЪ поспілкувався з випускниками та дізнався про те як дипломи з відзнаками вплинули на їхнє життя.













Олена, випускниця Кременчуцького медичного коледжу



Мені було легко навчатися, навчання ніяк не вплинуло на моє дозвілля, я була активною у всьому, раніше був інший час і сприймалося все по-іншому.





Помічаю, що люди без червоних дипломів зазвичай успішніші, адже не розпорошуються на все і бачать основну ціль.





У віці 35 років я закінчила фармакологію без відзнак. І працюю звичайно ж по цій спеціальності й досі. Тому потрібно завжди слухати себе, обирати себе і свої цілі.









Анастасія, випускниця ПНПУ імені В.Г.Короленка



Мої три червоних диплома вартували великих зусиль, але задовольнили лише особисті амбіції. Коли ти маєш справу з роботодавцем - йому цікавий твій досвід, навички та професіоналізм.





Саме тому я працювала протягом всього навчання викладачем англійської мови, не маючи дипломів, покладаючись лише на власні знання. І це було успішно, я любила свою роботу.





Зараз працюю закордоном.



Чи впливає цей «синдром відмінниці» на моє життя та кар‘єру?



Я скоріше назву це перфекціонізмом. Впливає позитивно, адже я докладаю максимум зусиль, доводжу все до ідеалу. Не вважаю це недоліком, скоріше плюсом.





Думаю, що червоні дипломи - не запорука успішного життя, але свої амбіції я задовольнила.









Руслана, випускиця НПУ імені М.П. Драгоманова



Я маю два «червоних» дипломи - Кременчуцького педагогічного училища як вчитель початкових класів та інформатики і Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова як сімейний психолог.





Те, що дипломи з відзнакою, жодного разу не вплинуло на те, чи візьмуть мене на роботу Та й взагалі наявністю диплома роботодавці нині практично не цікавляться. Лише на початку моєї «кар'єри», при прийомі на роботу у школу, мене просили надати диплом. Єдине, чим на моє життя вплинули 2 червоних дипломи - при нагоді ними можна похизуватися перед друзями. Та й то привід так собі.





Можливо, це було б сумно, аби для їх отримання я б доклала якихось надзусиль чи витратила багато коштів. Обидва дипломи я отримала природно і «несподівано» для себе. Я їх не прагнула - просто навчалася без будь яких закидів на перфекціонізм, зубріння чи надання переваги навчанню перед усім іншим в житті. Просто проявляла інтерес до спецпредметів, виконувала завдання самостійно, отримувала задоволення, навчаючись тому, що мені подобалось.





Того ж раджу і всім іншим - цікавтесь тим, що ви вивчаєте і отримуйте задоволення від процесу. Те ж правило потім працює і в особистому житті, і в професійному.