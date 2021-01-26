У селі під Кременчуком роками крали газ

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 850 Коментарів: 1

Шукали витоки газу – а знайшли незаконну врізку у газопровід. Про такий випадок у селі Максимівка під Кременчуком повідомила пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз».





Фахівці знайшли витік газу та розкопали місце, звідкіля він виходив. Там і виявили незаконну врізку у газопровід середнього тиску. Винахідливі господарі садиби провели мережу «в обхід» лічильника через погріб до літньої кухні, обладнаної газовою плитою та конвектором, а потім - до будинку, що обладнаний плитою та опалювальним котлом. Це значить, що мешканці споживали газ безплатно, або попросту крали його.





При цьому врізку зробили за допомогою пластикових труб та інших несертифікованих матеріалів, наражаючи себе на небезпеку, підкреслюють у ПрАТ «Кременчукгаз».





- Такий випадок бездумної крадіжки та безвідповідального самовільного відбору газу за 19 років своєї роботи я зустрічаю вперше. Мешканці роками, а може й десятками років, наражали себе на смертельну небезпеку – у якусь мить будинок міг просто злетіти в повітря разом із ними! Вони використовували редуктори, що не призначені для подачі й споживання природного газу, - зазначив керівник департаменту газорозподільчих мереж та систем ПрАТ «Кременчукгаз» Євген Козлов.





Розподіл газу на будинок припинено. Триває розслідування інциденту. До цього залучено поліцію. Господарів будинку очікують штрафні санкції.





Нагадаємо, що 23 січня під Кременчуком у с.Вільна Терешківка стався вибух газового котла також через самовільне підключення до газопроводу. Господар потрапив до опікового відділення. А за несанкціоновану врізку йому нараховано 25 тис грн.



