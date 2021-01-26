За добу COVID-19 виявили у 3 177 українців, на Полтавщині – у 48

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3 177 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 960 осіб;

летальних випадків – 79;

одужало – 4 126 осіб;

здійснено тестувань за добу – 19 059 (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 219 455 осіб;

одужало – 1 018 784 особи;

летальних випадків – 22 707;

проведено ПЛР-тестувань – 6 248 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 215 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 71 випадок;

Дніпропетровська область – 189 випадків;

Донецька область – 176 випадків;

Житомирська область – 205 випадків;

Закарпатська область – 217 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 337 випадків;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 145 випадків;

Миколаївська область – 146 випадків;

Одеська область – 170 випадків;

Полтавська область – 48 випадків;

Рівненська область – 78 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 110 випадків;

Харківська область – 192 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 7 випадків

Черкаська область – 59 випадків;

Чернівецька область – 118 випадків;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 141 випадок захворювання на COVID-19.



Одужав 39 261 (+3) житель області, продовжують лікування 2 995 людей, зокрема 80 дітей.



Всього зареєстровано 885 летальних випадків, нових – 2 (Полтава – 2).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 48.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 711 (+6),

Кременчук – 5 674 (+8),

Горішні Плавні – 2 198,

Полтавський район – 1 753 (+6),

Миргород – 1 667,

Лубни – 1 328 (+12),

Лохвицький район – 1 114 (+5),

Зіньківський район – 997 (+1),

Карлівський район – 798,

Пирятинський район – 792 (+2),

Котелевський район – 774,

Новосанжарський район – 722 (+1),

Глобинський район – 696,

Кременчуцький район – 677 (+1),

Диканський район – 627,

Миргородський район – 608 (+1),

Шишацький район – 585,

Хорольський район – 557,

Кобеляцький район – 551,

Решетилівський район – 514,

Гадяч – 511 (+3),

Семенівський район – 421,

Машівський район – 417,

Великобагачанський район – 404,

Чутівський район – 387,

Козельщинський район – 333,

Гадяцький район – 313,

Лубенський район – 296,

Гребінківський район – 251,

Оржицький район – 245 (+1),

Чорнухинський район – 220 (+1).

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!