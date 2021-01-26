Рятувальники дістали з річки Тагамлик двох загиблих жінок

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30 січня о 14.30 рятувальники з р. Тагамлик у с. Писарівка Новосанжарського району дістали загиблих громадянок, 42 та 23 років, повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.





Загиблих доставили до обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Жінки були родичками - це мама і дочка, які пішли до річки погуляти. Про зникнення повідомив чоловік.





Головне управління ДСНС України у Полтавській області просить громадян утриматись від виходу на тонкий лід, який утворився на водоймах, і застерегти від цього своїх близьких!





Фахівці Служби порятунку нагадують: