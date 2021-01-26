Рятувальники дістали з річки Тагамлик двох загиблих жінок

30 січня о 14.30 рятувальники з р. Тагамлик у с. Писарівка Новосанжарського району дістали загиблих громадянок, 42 та 23 років, повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.
Загиблих доставили до обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Жінки були родичками - це мама і дочка, які пішли до річки погуляти. Про зникнення повідомив чоловік.
Головне управління ДСНС України у Полтавській області просить громадян утриматись від виходу на тонкий лід, який утворився на водоймах, і застерегти від цього своїх близьких!
Фахівці Служби порятунку нагадують:
- виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
- забороняється виходити на кригу, товщина і міцність якої вам невідомі;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
- забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід
- дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду
- температури й потепління;
- не вживайте спиртні напої біля водойм;
- пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.