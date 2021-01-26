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Рятувальники дістали з річки Тагамлик двох загиблих жінок

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Жінки були родичками

30 січня о 14.30 рятувальники з р. Тагамлик у с. Писарівка Новосанжарського району дістали загиблих громадянок, 42 та 23 років, повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.


Загиблих доставили до обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Жінки були родичками - це мама і дочка, які пішли до річки погуляти. Про зникнення повідомив чоловік.


Головне управління ДСНС України у Полтавській області просить громадян утриматись від виходу на тонкий лід, який утворився на водоймах, і застерегти від цього своїх близьких!


Фахівці Служби порятунку нагадують:

  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • забороняється виходити на кригу, товщина і міцність якої вам невідомі;
  • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід
  • дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду
  • температури й потепління;
  • не вживайте спиртні напої біля водойм;
  • пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: потонули
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