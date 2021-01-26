Дмитрівській школі подарували покрівлю за 5 млн грн

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 606

За підтримки Єристівського ГЗК у Дмитрівській школі облаштовано шатрову покрівлю вартістю понад 5 млн грн. Про це йдеться в сюжеті Телерадіокомпанії ГОК.





- Я надіюсь, що дах тепер не буде протікати, адже використовувалися сучасні матеріали, робилася антипожежна обробка, також зроблений сучасний блискавкозахист, снігозатримка, - розповів колишній директор школи, староста Дмитрівського старостинського округу Віктор Брижань.





На повну реконструкцію покрівлі школи пішло понад 5 млн грн: 3,5 млн грн надав Єристівський ГЗК, понад мільйон виділили із сільського бюджету та 500 тисяч - з державного фонду регіонального розвитку.





В школі нині навчається понад 240 дітей. За підтримки Ferrexpo в закладі реалізовано десятки великих та дрібних проєктів:

міні-футбольне поле зі штучним покриттям;

майданчик зі спортивними снарядами — воркаут;

два дитячі майданчики;

облаштування внутрішнього дворика школи;

змінено фасад школи.

На утеплення фасаду школи група Ferrexpo витратила 400 тисяч гривень. Ще понад 700 тисяч пішло на реконструкцію шкільного двору. Загалом тільки за останні два роки Єристівський ГЗК надав школі благодійної допомоги на 5 млн грн.





Для дезинфекції приміщень і знезараження повітря від бактерій, вірусів та грибків Єристівський ГЗК надав навчальному закладу два пересувні бактерицидні опромінювачі-рециркулятори.





- Єристівський ГЗК займає активну соціальну позицію в регіоні і завжди виступає соціальним партнером територіальних громад. Так, протягом 10 років у нас є договори про соціальну відповідальність з Дмитрівською територіальною громадою, відповідно до якого ми активно беремо участь у реалізації різноманітних проєктів, - говорить Віктор Міщенко, директор комерційний ТОВ «Єристівський ГЗК».



