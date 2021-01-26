Дмитрівській школі подарували покрівлю за 5 млн грн

За підтримки Єристівського ГЗК у Дмитрівській школі облаштовано шатрову покрівлю вартістю понад 5 млн грн. Про це йдеться в сюжеті Телерадіокомпанії ГОК.
На повну реконструкцію покрівлі школи пішло понад 5 млн грн: 3,5 млн грн надав Єристівський ГЗК, понад мільйон виділили із сільського бюджету та 500 тисяч - з державного фонду регіонального розвитку.
В школі нині навчається понад 240 дітей. За підтримки Ferrexpo в закладі реалізовано десятки великих та дрібних проєктів:
На утеплення фасаду школи група Ferrexpo витратила 400 тисяч гривень. Ще понад 700 тисяч пішло на реконструкцію шкільного двору. Загалом тільки за останні два роки Єристівський ГЗК надав школі благодійної допомоги на 5 млн грн.
Для дезинфекції приміщень і знезараження повітря від бактерій, вірусів та грибків Єристівський ГЗК надав навчальному закладу два пересувні бактерицидні опромінювачі-рециркулятори.