Хто з кременчужан має задекларувати свої доходи за 2020 рік

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 655

Які граничні строки подання декларації за звітний 2020 рік

З початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року. Про це повідомляє Кременчуцька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області.





Обов’язковому декларуванню підлягають:

доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався;

доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам тощо);

спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

доходи від продажу інвестиційних активів;

іноземні доходи.

Граничні строки подання декларації за звітний (податковий) 2020 рік:

для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (останній день – 09.02.2021);

для громадян, які відповідно до норм розділу IV ПКУ зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним (останній день – 30.04.2021);

для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку – 31.12.2021.

За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.





Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на офіційному вебпорталі ДПС в електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.





Зверніть увагу, щоб подати декларацію в електронному вигляді через електронний кабінет, платнику необхідно отримати кваліфікований електронний підпис у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту ДПС України або у іншого надавача електронних довірчих послуг.