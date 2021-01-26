Хто з кременчужан має задекларувати свої доходи за 2020 рік

З початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року. Про це повідомляє Кременчуцька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області.
Обов’язковому декларуванню підлягають:
Граничні строки подання декларації за звітний (податковий) 2020 рік:
За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.
Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на офіційному вебпорталі ДПС в електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.
Зверніть увагу, щоб подати декларацію в електронному вигляді через електронний кабінет, платнику необхідно отримати кваліфікований електронний підпис у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту ДПС України або у іншого надавача електронних довірчих послуг.