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Кременчук, Політика

Мер Кременчука Малецький запропонував Харченку посаду радника

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 980 Коментарів: 7

 

Віталій Малецький запропонував активісту Леоніду Харченку посаду радника з питань АТО

Міський голова Віталій Малецький під час зустрічі з активістами, які прийшли до мерії з приводу тарифного питання, запропонував учаснику Майдану та АТО Леоніду Харченку посаду радника з питань АТО.


Щоправда, активісти говорили про інше. Олександр Барковський нагадав міському голові, що АТОвці просили ввести їхнього представника до складу виконкому. Віталій Малецький сказав, що їхня кандидатура до складу — це Харченко, але його право як мера подавати склад виконкому на затвердження сесії міськради. Він його подав — сесія затвердила. Вносити зміни він не хоче, бо, як висловився Малецький, не хоче «перекладати відповідальність» за рішення на Харченка чи когось іншого.


Отже, пропозиція стати радником пролунала замість того, щоб погодитися на вимогу АТОвців про їх представника у виконкомі.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Віталій Малецький Леонід Харченко АТОвці радник

Коментарі: 7

125
Fedyaev_D:
Сьогодні, 12:11

И желательно на общественных началах (без зарплаты). майданные активисты только и умеют брать на голс и получать деньги из бюджета.


19 8
477
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:19

Віталій Малецький запропонував активісту Леоніду Харченку посаду радника з питань АТО...

Звучит так, как будто они военные операции на Донбассе собираются планировать.


12 4
237
Volvoвод:
Сьогодні, 12:37

С /переход на личности/? Эта ситуация показывает, что с уменьшением интенсивности военных действий и, соответственно, уменьшением обеспечения дармоедов, у них начинаются проблемы с едой. Но вместо того, чтобы идти работать, эти приспособленцы ищут легкие пути добычи ресурсов для своего бесполезного существования, между прочим за мои налоги.

Когда на Востоке таки-наступит мир - все бродячие активисты, приспособленцы, мародеры, псевдопатриоты и весь разношерстный сброд вынуждены будут идти работать. Ждем-с)

[Пользователь отправлен в профилактический бан. Администрация]


14 6
73
Олег Чуба:
Сьогодні, 13:41

Пришли активисты выпрашивать себе должности в мерии, а не просить за понижение тарифов.

 


9 3
56
Александр Кириленко:
Сьогодні, 13:43

эти активисты уже вообще задрали. Скоро это будет как профессия отдельная, ходить и всех доставать


10 5
39
Angel_love:
Сьогодні, 13:48

Нужно решать тарифный вопрос с Зленским и его представителями. Из-за такого президента у всей страны такие платежки. 


0 6
55
Дядя Вадя:
Сьогодні, 14:05

Мое мнение, что активисты, патриоты, волонтеры, герои должны работать бесплатно. Таким образом, они показывают свою любовь к Украине и свое бескорыстие. А когда активисты, патриоты, волонтеры, герои работают за разные блага, в том числе финансовые, - здесь, по моему убеждению, есть некоторая заинтересованность и личный интерес, а уже потом любовь к Родине.

Настоящий патриот должен быть идейным, преданным своему делу и Родине, финансовая сторона его интересовать не должна.


3 1

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