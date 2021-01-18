Мер Кременчука Малецький запропонував Харченку посаду радника

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 980 Коментарів: 7

Міський голова Віталій Малецький під час зустрічі з активістами, які прийшли до мерії з приводу тарифного питання, запропонував учаснику Майдану та АТО Леоніду Харченку посаду радника з питань АТО.



Щоправда, активісти говорили про інше. Олександр Барковський нагадав міському голові, що АТОвці просили ввести їхнього представника до складу виконкому. Віталій Малецький сказав, що їхня кандидатура до складу — це Харченко, але його право як мера подавати склад виконкому на затвердження сесії міськради. Він його подав — сесія затвердила. Вносити зміни він не хоче, бо, як висловився Малецький, не хоче «перекладати відповідальність» за рішення на Харченка чи когось іншого.





Отже, пропозиція стати радником пролунала замість того, щоб погодитися на вимогу АТОвців про їх представника у виконкомі.