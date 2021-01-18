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Двоє п'яних кременчужан викрали кришку люка та тікали від поліції

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 860

 

Аби було легше бігти, кришку вони викинули

Двоє п'яних містян викрали кришку люка та тікали від правоохоронців. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 24 січня близько 15.00 на вул. Мічуріна. 


 


До поліції звернувся свідок крадіжки та детально описав, як виглядали зловмисники. Правоохоронці, які прибули на виклик, швидко знайшли підозрюваних. Ті, побачивши патрульних, кинулись тікати. І щоб легше було бігти, кришку люка вони викинули по дорозі. 


 


Пояснити, нащо їм була кришка, вони не змогли. З крадіями розбиратиметься слідчий. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: люк крадіжка

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