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Надзвичайні новини

СБУ затримала плавнівку за любов до «руського миру»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 965 Коментарів: 4

 

Жінка була дуже активною у антиукраїнських групах у соцмережах

Служба безпеки України затримала плавнівку, яка займалася пропагандою сепаратизму та закликами до змін меж території України. Про це повідомляє СБУ. Жінка була дуже активною у антиукраїнських групах у соцмережах.


Правоохоронці встановили, що в Україні діяла мережа прихильників «руського миру», яку контролювали з РФ. «Колег» плавнівки затримали також на території Дніпропетровської, Херсонської та Закарпатської областей. 


На Дніпропетровщині оперативники спецслужби встановили особу, уродженця Донецька, який розповсюджував матеріали на підтримку анексії АР Крим та окупації ОРДЛО, закликав до фізичного знищення міфічних «українських фашистів».


На Херсонщині чоловік поширював у соцмережах антиукраїнські матеріали, виправдовував російську збройну агресію проти нашої країни, а також закликав до відокремлення центральних, південних і східних областей з їх приєднанням до Росії.


А на Закарпатті агітатор закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.


Дії затриманих кваліфікували за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Слідчі оголосили їм про підозру. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: СБУ
Теги: сепаратизм Горішні Плавні СБУ

Коментарі: 4

963
antikola:
Сьогодні, 12:45

Хорошее дело. 


11 13
237
Volvoвод:
Сьогодні, 12:55

Зачем публично высказывать свое мнение? Выскажи его на выборах, проведи предварительную "работу" с коллегами и домочадцами. Это намного результативнее. Я так сделал в 2019 и результатом более чем доволен)


11 15
491
Дмитрий:
Сьогодні, 13:33

Цитата: Volvoвод

Зачем публично высказывать свое мнение? Выскажи его на выборах, проведи предварительную "работу" с коллегами и домочадцами. Это намного результативнее. Я так сделал в 2019 и результатом более чем доволен)

батьку проздравил с днюшкой ?

спеши, а то уже им запущенньій флешмоб заканчивается в инстаграме

потруси ".." (бицепсами) перед роялем

благодарньіе избиратели шлют гаранту свои прюветики

 


10 5
264
Pereselenets:
Сьогодні, 14:38

Цитата: Volvoвод

Зачем публично высказывать свое мнение? Выскажи его на выборах, проведи предварительную "работу" с коллегами и домочадцами. Это намного результативнее. Я так сделал в 2019 и результатом более чем доволен)

Из-за таких как ты, так и живем. Че, поменяться со мной квартирами, на "цветущую республику", не хочешь? Правильно, потому что не иметь совести - одно, а жить в том гетто, за которое агитируешь - другое.


1 0

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