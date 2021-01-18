У Кременчуці в кількох місцях відкрили «гірськолижні курорти»

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 1 443















































































Фото: Артем Коваленко

Таких морозів у Кременчуці давно не було. На вулиці якраз випала достатня кількість снігу, і температура поки радує позначками нижче нуля. Погода дозволила дітлахам та дорослим досхочу покататися з гірок. В хід йшли санчата, пакети, надувні «бублики»...



ТОП-5 «гірськолижних курортів» Кременчука:

«Червона гірка»

біля «Ахтамара»

«під Тарасом Шевченком»

на Першому Занасипу

у парку Миру

Деївська гора









Фотокор ТЪ Артем Коваленко завітав до наймасовішого спуску у Кременчуці, який розташований у парку Миру.



Ми зібрали лише частину спусків та гірок. Любителі розсікати сніговий покрив на лижах і санках, напевно, мають у запасі ще кілька улюблених спусків. Своїми враженнями та пропозиціями можна ділитися в коментарях.