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Кременчук, Культура, Топ-новость, Фотоколекція

У Кременчуці в кількох місцях відкрили «гірськолижні курорти»

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 1 443

 

Яка ваша улюблена гірка? 
Фото: Артем Коваленко

Таких морозів у Кременчуці давно не було. На вулиці якраз випала достатня кількість снігу, і температура поки радує позначками нижче нуля. Погода дозволила дітлахам та дорослим досхочу покататися з гірок. В хід йшли санчата, пакети, надувні «бублики»...


ТОП-5 «гірськолижних курортів» Кременчука:

  • «Червона гірка»
  • біля «Ахтамара»
  • «під Тарасом Шевченком»
  • на Першому Занасипу
  • у парку Миру
  • Деївська гора


Путеводитель по «горнолыжным курортам» Кременчуга


Фотокор ТЪ Артем Коваленко завітав до наймасовішого спуску у Кременчуці, який розташований у парку Миру. 


Ми зібрали лише частину спусків та гірок. Любителі розсікати сніговий покрив на лижах і санках, напевно, мають у запасі ще кілька улюблених спусків. Своїми враженнями та пропозиціями можна ділитися в коментарях.

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: сніг курорт відпочинок гірка зима

Яка ваша улюблена гірка? 

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