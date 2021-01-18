Бачу ціль, не бачу перешкод: на Полтавщині чоловік викрав 11-метрову водонапірну вежу

На Полтавщині дуже цілеспрямований злодій викрав 11-метрову водонапірну вежу. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося на території Вишняківської ЗОШ, колишнього Хорольського району. Про крадіжку до поліції повідомила 17 січня адміністрація школи.
Особу зловмисника встановили швидко, так само швидко і затримали. Виявилося, що 50-річний чоловік вирізав металеву башту та трактором перевіз до свого гаражу. Злодій збирався здати вежу на металобрухт.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.