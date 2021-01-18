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Надзвичайні новини, Полтавщина

Бачу ціль, не бачу перешкод: на Полтавщині чоловік викрав 11-метрову водонапірну вежу

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 919 Коментарів: 1

 

Злодій збирався здати її на металобрухт

На Полтавщині дуже цілеспрямований злодій викрав 11-метрову водонапірну вежу. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося на території Вишняківської ЗОШ, колишнього Хорольського району. Про крадіжку до поліції повідомила 17 січня адміністрація школи. 


 

Особу зловмисника встановили швидко, так само швидко і затримали. Виявилося, що 50-річний чоловік вирізав металеву башту та трактором перевіз до свого гаражу. Злодій збирався здати вежу на металобрухт. 


За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: крадіжка водонапірна вежа школа

Коментарі: 1

97
Slav:
Сьогодні, 16:59

преступник!!!...а воровал бы вагонами - был бы уважаемый человек....


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