Яскравий «come back»: Жан Беленюк розпочав рік із золота Zagreb Open

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 467

На відкритому Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби Гран-прі Zagreb Open збірна України виборола 4 медалі. Киянин Жан Беленюк, який представляє Кременчук та Полтавщину, завоював золото змагань.





Перший старт за півтора роки й перші змагання в якості народного депутата після виборів для Жана.





Жан Беленюк (87), який останній раз змагався наприкінці 2019-го року на ЧС в Нур-Султані, показав, наскільки він скучив за боротьбою, успішно подолавши всі кола змагань. В кваліфікації він переміг Андреаса Ваеліса з Естонії (8:0), швейцарець Рамон Бетшарт також не зміг нічого вдіяти проти українця, як і фін Вікі Поппонен (9:0 рахунок обох поєдинків), а у півфіналі Жан поклав на туше турецького спортсмена Догана Гокташа.





У фіналі Жан Беленюк переміг шведського спортсмена Олександра Степанеча. Щоправда, перший раунд українець програв з рахунком 0:1. У другому Беленюк тричі підряд здійснив переворот, зумів завершити бій з рахунком 9:1.



