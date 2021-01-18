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Яскравий «come back»: Жан Беленюк розпочав рік із золота Zagreb Open

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 467

 

Представник Полтавщини та Кременчука вперше виступив за півтора роки

На відкритому Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби Гран-прі Zagreb Open збірна України виборола 4 медалі. Киянин Жан Беленюк, який представляє Кременчук та Полтавщину, завоював золото змагань.


Перший старт за півтора роки й перші змагання в якості народного депутата після виборів для Жана.


Жан Беленюк (87), який останній раз змагався наприкінці 2019-го року на ЧС в Нур-Султані, показав, наскільки він скучив за боротьбою, успішно подолавши всі кола змагань. В кваліфікації він переміг Андреаса Ваеліса з Естонії (8:0), швейцарець Рамон Бетшарт також не зміг нічого вдіяти проти українця, як і фін Вікі Поппонен (9:0 рахунок обох поєдинків), а у півфіналі Жан поклав на туше турецького спортсмена Догана Гокташа.


У фіналі Жан Беленюк переміг шведського спортсмена Олександра Степанеча. Щоправда, перший раунд українець програв з рахунком 0:1. У другому Беленюк тричі підряд здійснив переворот, зумів завершити бій з рахунком 9:1.


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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба Жан Беленюк

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