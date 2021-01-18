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Надзвичайні новини

Патрульні 8-й раз спіймали чоловіка, який їздить на автівці під наркотиками

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 1 340 Коментарів: 7

 

Посвідчення водія у порушника давно забрали

Правоохоронці 8-й раз спіймали чоловіка, який їздить на автівці під наркотиками. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 18 січня на вул. Троїцькій.  

Керманича ВАЗу зупинили за те, що не увімкнув поворотник. Під час спілкування з правоохоронцями він дуже дивно себе поводив, а його зіниці не реагували на світло.


«Пробивши» чоловіка по базі, все стало на свої місця. Виявилося, що порушника затримують за нетверезу їзду вже 8 раз протягом року. Права керування транспортом він також давно позбавлений.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: нетверезий водій ст.130

Коментарі: 7

12
booble:
Сьогодні, 14:07

как ето можлыво ???


10 1
151
БРАТ:
Сьогодні, 14:10

Цитата: booble
как ето можлыво ???

мовчки...


До тих пір, поки не буде кримінальної відповідальності за такі діяння- буде цей безлад продовжуватись довго!

п.с.- і куди дивиться виконавча служба??? Адже це немалі гроші в бюджет...


16 0
435
Кавоман:
Сьогодні, 14:15

Цитата: booble

как ето можлыво ???

Ось так

"Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким посилюється покарання за водіння у нетверезому стані, але скасовується кримінальна відповідальність за аналогічний вчинок, яка мала набути чинності з 1 липня."


8 2
26
Bench:
Сьогодні, 14:29

Цитата: БРАТ

Цитата: booble
как ето можлыво ???

п.с.- і куди дивиться виконавча служба??? Адже це немалі гроші в бюджет...

Если у него ни кола, ни двора, то что с него можно взять кроме анализов? Официальной работы нет = взыскать с него нечего. Штраф х2 заплатит. Теоретически. В какой-то параллельной вселенной. Если найдет работу. Но есть у меня сомнения...


5 0
79
alexradion:
Сьогодні, 14:31

Простіше шини порізати...Так воно точно з місяць за кермо не сяде.Потім повторити...


5 1
26
Bench:
Сьогодні, 14:36

Цитата: alexradion

Простіше шини порізати...Так воно точно з місяць за кермо не сяде.Потім повторити...

Ага, одна уже резала... Вони сколько потом было!


15 0
218
jondin:
Сьогодні, 15:31

если со 2 или 3 раза будет

без оплатное конфискация транспорта за рулем которого остановили  вопрос решится сам собой.


6 0

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