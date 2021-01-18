Патрульні 8-й раз спіймали чоловіка, який їздить на автівці під наркотиками

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 1 340 Коментарів: 7

Правоохоронці 8-й раз спіймали чоловіка, який їздить на автівці під наркотиками. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 18 січня на вул. Троїцькій.





Керманича ВАЗу зупинили за те, що не увімкнув поворотник. Під час спілкування з правоохоронцями він дуже дивно себе поводив, а його зіниці не реагували на світло.





«Пробивши» чоловіка по базі, все стало на свої місця. Виявилося, що порушника затримують за нетверезу їзду вже 8 раз протягом року. Права керування транспортом він також давно позбавлений.