Став відомий час тарифного «мітингу Піддубної» у Кременчуці

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 640

Активісти об'єдналися та вирішили провести мітинг 15 січня об 11.30 перед будівлею мерії

У Кременчуці активісти об'єдналися, щоб провести мітинг проти високих тарифів на комуналку. Про це повідомила ексдепутатка міськради Оксана Піддубна на своїй сторінці у фейсбуку.

«Об'єдналися організувати тарифний мітинг (визначилися з датою). Дата: 15 січня 2021 року Час: 11:30 Місце: площа Перемоги Р.S. акція всеукраїнська, тому ми будемо не єдині», - написала Піддубна.









На зборах щодо тарифного мітингу були присутні депутат Кременчуцької міськради Богдан Лазоренко (фракція ЄС); АТОвець, депутат Кременчуцької райради та Євген Тарануха (фракція ЄС), активіст ГО «АТО. Майдан. Кременчук» Леонід Харченко та інші.





Одна з вимог організаторів мітингу — провести сесію Кременчуцької міськради на вулиці під наглядом громади.









Нагадаємо, активіст Геннадій Тертичний теж організовує тарифний мітинг 22 січня, на 11.00.

















