Став відомий час тарифного «мітингу Піддубної» у Кременчуці

У Кременчуці активісти об'єдналися, щоб провести мітинг проти високих тарифів на комуналку. Про це повідомила ексдепутатка міськради Оксана Піддубна на своїй сторінці у фейсбуку.
«Об'єдналися організувати тарифний мітинг (визначилися з датою).
Дата: 15 січня 2021 року
Час: 11:30
Місце: площа Перемоги
Р.S. акція всеукраїнська, тому ми будемо не єдині», - написала Піддубна.
На зборах щодо тарифного мітингу були присутні депутат Кременчуцької міськради Богдан Лазоренко (фракція ЄС); АТОвець, депутат Кременчуцької райради та Євген Тарануха (фракція ЄС), активіст ГО «АТО. Майдан. Кременчук» Леонід Харченко та інші.
Одна з вимог організаторів мітингу — провести сесію Кременчуцької міськради на вулиці під наглядом громади.
Нагадаємо, активіст Геннадій Тертичний теж організовує тарифний мітинг 22 січня, на 11.00.