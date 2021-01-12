1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Політика

Став відомий час тарифного «мітингу Піддубної» у Кременчуці

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 640

 

Активісти об'єдналися та вирішили провести мітинг 15 січня об 11.30 перед будівлею мерії

У Кременчуці активісти об'єдналися, щоб провести мітинг проти високих тарифів на комуналку. Про це повідомила ексдепутатка міськради Оксана Піддубна на своїй сторінці у фейсбуку.

«Об'єдналися організувати тарифний мітинг (визначилися з датою).

Дата: 15 січня 2021 року

Час: 11:30

Місце: площа Перемоги

Р.S. акція всеукраїнська, тому ми будемо не єдині», - написала Піддубна.


 


На зборах щодо тарифного мітингу були присутні депутат Кременчуцької міськради Богдан Лазоренко (фракція ЄС); АТОвець, депутат Кременчуцької райради та Євген Тарануха (фракція ЄС), активіст ГО «АТО. Майдан. Кременчук» Леонід Харченко та інші.


Одна з вимог організаторів мітингу — провести сесію Кременчуцької міськради на вулиці під наглядом громади.


 


Нагадаємо, активіст Геннадій Тертичний теж організовує тарифний мітинг 22 січня, на 11.00. 


Кременчужан кличуть одразу на два на тарифні мітинги





2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тарифи тарифи Кременчук мітинг Піддубна

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх