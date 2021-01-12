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Під Кременчуком через слизьку дорогу кросовер злетів у кювет: витягали вантажівкою

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 623

Ніхто не постраждав

Під Кременчуком у Соснівці Toyota через слизьку дорогу злетіла у кювет. Про це повідомляють учасники спільноти Drive Help KremenЪ. 



Автівку витягли вантажівкою. У ДТП ніхто не постраждав. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Drive Help KremenЪ
Теги: дтп аварія

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