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Надзвичайні новини

Вночі кременчуцькі патрульні зловили двох водіїв під наркотиками

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 408

Обидва чоловіка пройти огляд у лікаря-нарколога не погодилися, але це не врятувало їх від відповідальності

Цієї ночі кременчуцькі копи виявили двох водіїв під наркотиками. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.


Першого керманича охоронці порядку зупинили на проспекті Свободи. Він, керуючи автомобілем Renault, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 32-річним чоловіком інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога він не погодився.


 

Другий водій, ймовірно, під дією наркотичних засобів керував автомобілем ВАЗ на вулиці В. Стуса. Від проходження огляду на стан сп'яніння також відмовився.


 

На обох містян поліцейські склали протоколи за ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель наркотики полиция админпротокол

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