Що планують збудувати у кременчуцьких лікарнях цього року - і скільки грошей на це піде

Які витрати на медицину передбачені у міському бюджеті на 2021 рік? Лікарня «Кременчуцька» в пріоритеті: на будівництво та ремонти для неї передбачили в цілому понад 14 млн грн
У міському бюджеті на 2021 рік в цілому передбачено 188,6 млн грн на міську медицину. Це фактично 1/12 частина бюджету міста.
Половина цих грошей — це 97,8 млн грн — піде на оплату праці працівникам медичних установ. Незважаючи на реформи в медицині, які передбачають, що зарплату лікарям та іншому медперсоналу має фінансувати НСЗУ (Національна служба здоров'я України), місту доводиться дотувати медиків. Під час підготовки бюджетної сесії у грудні від фінансистів лунали пояснення: НСЗУ фінансує потреби медиків на оплату праці не в повному обсязі — тому «докладають» гроші з міської казни.
Крім цього, фінансуватимуться з бюджету місцеві програми, за якими «Стоп інфаркт», «Доступна аптека», програма забезпечення ліками окнохворих, програма протидії коронавірусу. Мусимо зазначити, що програми профінансовані не в повному обсязі від потреб. Наприклад, потреби «Доступної аптеки», зазначені у Програмі на 2021 рік — 3,1 млн грн. Натомість у бюджеті — 2 млн грн. Не вистачає 4 млн і на протидію коронавірусу.
Гроші спрямують як на нове будівництво, так і на ремонти, закупівлю обладнання. Зокрема, місто продовжує реконструкцію приміщень лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», а також розпочинає нові проєкти.
На ремонти та обладнання піде понад 11 млн грн. Причому левову частку цих грошей спрямують на лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька», де, зокрема, надають допомогу й хворим на COVID-19: