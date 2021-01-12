Що планують збудувати у кременчуцьких лікарнях цього року - і скільки грошей на це піде

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 554

Які витрати на медицину передбачені у міському бюджеті на 2021 рік? Лікарня «Кременчуцька» в пріоритеті: на будівництво та ремонти для неї передбачили в цілому понад 14 млн грн

У міському бюджеті на 2021 рік в цілому передбачено 188,6 млн грн на міську медицину. Це фактично 1/12 частина бюджету міста.

Половина цих грошей — це 97,8 млн грн — піде на оплату праці працівникам медичних установ. Незважаючи на реформи в медицині, які передбачають, що зарплату лікарям та іншому медперсоналу має фінансувати НСЗУ (Національна служба здоров'я України), місту доводиться дотувати медиків. Під час підготовки бюджетної сесії у грудні від фінансистів лунали пояснення: НСЗУ фінансує потреби медиків на оплату праці не в повному обсязі — тому «докладають» гроші з міської казни.





Крім того передбачені витрати:

39,6 млн грн - на оплату компослуг та енергоносіїв для лікарень;

15 млн грн — на медикаменти та перев'язувальні матеріали;

1,78 млн грн — на харчування пацієнтів у першому кварталі цього року (із другого кварталу 2021 року ці функції візьме на себе НСЗУ). На харчування одного пацієнта на день передбачено цьогоріч 41,34 грн. На дані послуги лікарні проведуть тендери.

Крім цього, фінансуватимуться з бюджету місцеві програми, за якими «Стоп інфаркт», «Доступна аптека», програма забезпечення ліками окнохворих, програма протидії коронавірусу. Мусимо зазначити, що програми профінансовані не в повному обсязі від потреб. Наприклад, потреби «Доступної аптеки», зазначені у Програмі на 2021 рік — 3,1 млн грн. Натомість у бюджеті — 2 млн грн. Не вистачає 4 млн і на протидію коронавірусу.





На розвиток лікарень піде 23,7 млн грн





Гроші спрямують як на нове будівництво, так і на ремонти, закупівлю обладнання. Зокрема, місто продовжує реконструкцію приміщень лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», а також розпочинає нові проєкти.





У цілому на нове будівництво піде 12,57 млн грн:

4 млн грн - на реконструкцію мереж автономного електрозабезпечення лікувальних закладів;

3,09 млн грн - на завершення реконструкції приймального відділення лікарні «Кременчуцька»;

3,96 млн грн - на реконструкцію приміщень лікарні «Кременчуцька» для створення кардіохірургічної служби;

1,5 млн грн - на з реконструкцію приміщення на вул. Київська,14 під амбулаторії сімейної медицини.

На ремонти та обладнання піде понад 11 млн грн. Причому левову частку цих грошей спрямують на лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька», де, зокрема, надають допомогу й хворим на COVID-19: