Аделіна, Броніслава та Аристарх: найпопулярніші імена дітей на Полтавщині

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 536 Коментарів: 1

Найуживанішими іменами минулого року на Полтавщині були: Софія, Вікторія, Поліна, Анна, Артем, Богдан, Максим та Михайло. Про це повідомили в Секторі комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.





Разом з тим, простежувалася тенденція до вибору нетрадиційних та екзотичних імен. Наприклад полтавці називали малечу: Аделіна, Броніслава, Серафима, Стелла, Аристарх, Корній та Марат.









Зі слів очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірини Свистун, фахівці юстиції протягом 2020 року зареєстрували понад 20 тисяч народжень. Зокрема на Полтавщині було видано майже 9 тисяч свідоцтв.





Минулого року значний попит мала послуга з реєстрації місця проживання малюка під час видачі свідоцтва про народження. Майже 1,3 тисячі відповідних звернень отримали протягом минулого року фахівці юстиції Полтавщини.



