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Кременчук, Полтавщина

Аделіна, Броніслава та Аристарх: найпопулярніші імена дітей на Полтавщині

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 536 Коментарів: 1

 

А ви замислювалися про зміну імені?

Найуживанішими іменами минулого року на Полтавщині були: Софія, Вікторія, Поліна, Анна, Артем, Богдан, Максим та Михайло. Про це повідомили в Секторі комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.


Разом з тим, простежувалася тенденція до вибору нетрадиційних та екзотичних імен. Наприклад полтавці називали малечу: Аделіна, Броніслава, Серафима, Стелла, Аристарх, Корній та Марат. 


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Зі слів очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірини Свистун, фахівці юстиції протягом 2020 року зареєстрували понад 20 тисяч народжень. Зокрема на Полтавщині було видано майже 9 тисяч свідоцтв.


Минулого року значний попит мала послуга з реєстрації місця проживання малюка під час видачі свідоцтва про народження. Майже 1,3 тисячі відповідних звернень отримали протягом минулого року фахівці юстиції Полтавщини.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: імена имена

А ви замислювалися про зміну імені?

Коментарі: 1

638
evil:
Сьогодні, 14:11

Есть хоть один Слуганародий? Или хотя бы Зеленскислав? Голобородий? 

Или все уже? 73% уже не те?


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