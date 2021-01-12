Кременчужанам роз’яснили, як реалізувати право на субсидію у зв’язку зі змінами в законодавстві

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 880

Тим, кому було відмовлено у субсидії, але за новими правилами вони мають на неї право, слід подати заяву та декларацію

Кременчужанам роз’яснили, як реалізувати право на субсидію у зв’язку зі змінами в законодавстві щодо її призначення. Нагадаємо, ці зміни були внесені у грудні (постанова КМУ №1282), і, відповідно до тексту документу, застосовуються з першого листопада. Зокрема, вони стосуються заробітчан за кордоном; тих, хто отримав спадщину на суму понад 50 тис грн; осіб, які не мають доходів і відповідно до законодавства звільнені від сплати ЄСВ.









«Звертаємо увагу! Внесені зміни застосовуються при визначенні права на призначення житлової субсидії за новими зверненнями», - йдеться у повідомленні департаменту соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації у фейсбуку.





За повідомленням департаменту, для сімей, які отримують субсидію в опалювальний період 2020/2021 року, нові умови будуть застосовуватись при визначенні права на наступний період з 1 травня 2021 року.





У департаменті також наголосили, що сім’ям слід подати заяву та декларацію на субсидію, якщо їм раніше було відмовлено з таких причин:

у зв’язку з успадкуванням майна;

у зв’язку з відсутністю сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, але особа відповідно до законодавства звільнена від сплати ЄСВ;

у складі домогосподарства є особи, які офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення.

Подати заяву на призначення субсидії в електронному вигляді можливо через сайт Мінсоцполітики в розділі Е-сервіси за цим посиланням.





Або звернутися у ЦНАП, в УСЗН за місцем проживання.





Додаткові роз’яснення щодо призначення житлової субсидії можна отримати в управліннях соціального захисту населення Кременчука: