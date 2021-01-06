Кременчужан кличуть одразу на два на тарифні мітинги

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 654 Коментарів: 3

Наразі відомо про наміри проведення одразу двох тарифних мітингів у місті, про них оголосили активісти Тертичний та Піддубна

Мітинг Тертичного





Кременчужан кличуть приєднатися до всеукраїнських тарифних протестів. Редакція «Телеграфа» отримала інформацію від активіста Геннадія Тертичного, який оголосив про тарифний мітинг «без політики і популізму» на 22 січня, на 11 годину перед будівлею виконкому Кременчуцької міськради на площі Перемоги.





«Ми не повинні платити захмарні тарифи за власні корисні копалини. Народ є власником корисних копалин, а не олігархи та їх прислужники. Вимагаємо скасувати оплату за доставку та за транспортування газу!» - йдеться у листі, який сповіщає про мітинг.

Геннадій Тертичний сформулював мету акції так:

«Зберемо підписи для колективного звернення до керівництва держави від громади Кременчука та звернемося до міського голови - потрібно скликати позачергову сесію депутатів щоб винесли на розгляд питання щодо підвищення цін на газ та електроенергію, скасування плати за транспортування. Будемо вимагати зменшення тарифів».





Варто зауважити, що виконком, перед яким збирають акцію протесту, не затверджує ні тарифи на транспортування газу, ні тарифи на електроенергію – це повноваження НКРЕКП (Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).





Тертичний на своїй сторінці у фейсбуку повідомив, що запросив на мітинг міського голову Віталія Малецького.













Мітинг Піддубної





Тим часом активістка, ексдепутатка міськради Оксана Піддубна оголосила про намір провести тарифний мітинг перед виконкомом 15 січня (час ще не визначено). І вимагати скасування рішення виконкому про підвищення тарифів на теплову енергію та гарячу воду для КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».





Про це Піддубна заявила під час першого тарифного мітингу у місті, який відбувся 10 січня – його організували через соцмережі.









Тарифні мітинги проходять по всій Україні, у тому числі на Полтавщині. Є інформація про акції протесту у Полтаві, Лубнах, Градизьку, Миргороді та інших населених пунктах. Тим часом на тарифних протестах активно піаряться політики від ОПЗЖ – про це згодом.