1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1090496
Кременчук5142
Хворі:
Україна309241
Кременчук1076
Одужало:
Україна761898
Кременчук3919
Померло:
Україна19357
Кременчук147
Надзвичайні новини

16 тисяч гривень заплатила кременчужанка шахраю за «розблокування картки»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 379 Коментарів: 1

Жінка надала зловмиснику особисті дані

16 тисяч гривень заплатила кременчужанка шахраю за «розблокування картки». Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, постраждала звернулася до правоохоронців 8 січня. Вона повідомила, що того ж дня їй подзвонив невідомий і представився співробітником банку. 


Співрозмовник повідомив, що картку жінки заблоковано, і треба її розблокувати. Постраждала назвала шахраю особисті дані, після чого з її рахунку зникло 16 000 гривень. 


За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. 

2
Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство

Коментарі: 1

880
Angel737:
Сьогодні, 13:56

Тоже витаминки для мозгов не пила ?! sweat_smile


3 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх