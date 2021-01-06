16 тисяч гривень заплатила кременчужанка шахраю за «розблокування картки»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 379 Коментарів: 1

16 тисяч гривень заплатила кременчужанка шахраю за «розблокування картки». Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, постраждала звернулася до правоохоронців 8 січня. Вона повідомила, що того ж дня їй подзвонив невідомий і представився співробітником банку.





Співрозмовник повідомив, що картку жінки заблоковано, і треба її розблокувати. Постраждала назвала шахраю особисті дані, після чого з її рахунку зникло 16 000 гривень.





За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.