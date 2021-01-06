У Полтаві чоловік здав чужого «Москвича» на металобрухт

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 731

Думав, що у машини немає власника

У Полтаві чоловік здав чужого «Москвича» на металобрухт. Як повідомляє видання «Полтавщина» з посиланням на Єдиний реєстр судових рушень, містянин подумав, що власника у автівки немає, позаяк вона довго стояла, а тому вирішив «підзаробити».





Виручив за машину він 4 833 гривні, відтягши її на металобрухт на евакуаторі. Але власник таки з'явився.





Викрадення автівки сталося у жовтні 2020 року, а наприкінці грудня суд виніс вирок обвинуваченому, який на той час вже встиг відшкодувати власнику машини збитки. Чоловіку призначили 2 роки умовно.