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У Полтаві чоловік здав чужого «Москвича» на металобрухт

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 731

 

Думав, що у машини немає власника

У Полтаві чоловік здав чужого «Москвича» на металобрухт. Як повідомляє видання «Полтавщина» з посиланням на Єдиний реєстр судових рушень, містянин подумав, що власника у автівки немає, позаяк вона довго стояла, а тому вирішив «підзаробити». 


Виручив за машину він 4 833 гривні, відтягши її на металобрухт на евакуаторі. Але власник таки з'явився. 


Викрадення автівки сталося у жовтні 2020 року, а наприкінці грудня суд виніс вирок обвинуваченому, який на той час вже встиг відшкодувати власнику машини збитки. Чоловіку призначили 2 роки умовно. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: https://poltava.to
Теги: викрадення угон

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