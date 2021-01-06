Кременчужани можуть скористатися ЗНО-онлайн, щоб підготуватися до оцінювання

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 158

Використання сервісу допоможе учасникам ЗНО зрозуміти структуру тесту з кожного навчального предмета, ознайомитись із формами завдань та визначити час, необхідний для розв'язання завдань тесту

Майбутні учасники зовнішнього оцінювання 2021 року, які продовжують підготовку до тестування, наразі мають можливість скористатись сервісом ЗНО-ОНЛАЙН.

Використання сервісу допоможе учасникам ЗНО зрозуміти структуру тесту з кожного навчального предмета, ознайомитись із формами завдань та визначити час, необхідний для розв'язання завдань тесту.

До більшої частини завдань з української мови та літератури, математики, історії України, біології та географії додані коментарі провідних фахівців з питань підготовки до ЗНО.

На сайті «ЗНО-ОНЛАЙН» розміщено більше 300 тестів, що складали абітурієнти під час проходження основних та додаткових сесій зовнішнього незалежного оцінювання, а також сесій пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2009-2020 років.

Спосіб виконання всіх тестових завдань у запропонованих на сайті тестах максимально наближений до реальних тестів, а форма надання відповіді відповідає виду, що пропонується абітурієнтам у бланку відповідей під час проходження реальних тестів ЗНО.

Після виконання тестових завдань кожного тесту надаються правильні відповіді на всі завдання та розраховується результат у тестових та рейтингових балах , також визначається час витрачений на виконання тесту.





Для кожного предмету можна також відкрити повний список всіх тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому варіанті проходження ЗНО-онлайн можна отримати правильну відповідь на кожне завдання відразу після його виконання.

Тестові завдання української мови та літератури, математики, історії України та географії розподілені за темами для більш зручної підготовки. Обравши певний тематичний розділ, користувачі сайту можуть перевірити свою готовність з усіх змістових блоків певного предмета. Опрацювання тем допоможе швидко дізнатися, які розділи засвоєні гірше, щоб приділити їм особливу увагу впродовж підготовки до тестування.