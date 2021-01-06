1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1090496
Кременчук5142
Хворі:
Україна309241
Кременчук1076
Одужало:
Україна761898
Кременчук3919
Померло:
Україна19357
Кременчук147
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці більше половини випадків коронавірусу за минулу добу виявили у приватній лабораторії

Сьогодні, 23:00 Переглядів: 180

Два пацієнти за добу померли

11 січня в Кременчуці зареєстрували 44 нові випадки захворювання на коронавірус, в тому числі 24 випадки виявлені приватною лабораторією.


Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 23 жінки віком від 26 до 80 років та 21 чоловік віком від 21 до 82 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 42 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 2 - лікується в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 64 пацієнти.

Одужало 47 осіб. На жаль, 2 пацієнти померли.


Всього зареєстровано 5 294 випадки: одужало 4 005, померло 151.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх