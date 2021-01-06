У Кременчуці більше половини випадків коронавірусу за минулу добу виявили у приватній лабораторії

Сьогодні, 23:00 Переглядів: 180

Два пацієнти за добу померли

11 січня в Кременчуці зареєстрували 44 нові випадки захворювання на коронавірус, в тому числі 24 випадки виявлені приватною лабораторією.



Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 23 жінки віком від 26 до 80 років та 21 чоловік віком від 21 до 82 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 42 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 2 - лікується в інфекційному шпиталі.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 64 пацієнти.



Одужало 47 осіб. На жаль, 2 пацієнти померли.



Всього зареєстровано 5 294 випадки: одужало 4 005, померло 151.



