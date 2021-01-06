Зеленський доручив уряду попрацювати над «справедливими» тарифами на газ

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 229 Коментарів: 15

Президент Володимир Зеленчський поставив уряду завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення. Відповідна енергетична нарада під головуванням Володимира Зеленського відбулася в Офісі Президента, повідомляє Офіс Президента України.

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», – наголосив Володимир Зеленський.





На нараді пролунало, що Кабмін готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача, повідомляє Офіс Президента.

Нагадаємо, в Україні тривають акції протесту щодо тарифів на газ і ціни його розподілу. Ціну на розподіл обл- та міськгазам встановлює НКРЕКП (Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг). Натомість ціна на газ як товар наразі не є регульованою – її формує ринок, і все залежить від того, за якою ціною та де газопостачальні компанії придбали блакитне паливо для потреб споживачів. Раніше діяла Постанова КМУ про ПСО (покладання спеціальних обов’язків на ринку природного газу), і ціна на газ була регульованою. Із серпня дія постанови про ПСО припинена. Тож поки що не зрозуміло, у який спосіб уряд вплине на газову ціну.





У Кременчуці (у ПрАТ«Кременчукгаз») одна з найнижчих цін на розподіл (тобто доставку до осель) природного газу, вона складає 46,8 коп за куб м з ПДВ. Ціни в Україні коливаються від 37,2 коп за куб м (з ПДВ) - найнижча ціна у

АТ «Київгаз» до 3,06 грн за куб м з ПДВ - найвища ціна у вінницького ТОВ «Газовик». Тарифи на газорозподіл (без ПДВ) можна подивитися на сайті НКРЕКП .





Проте ціна на газ як товар від «Кременчукгаз-постачання» не є найнижчою.









Нагадаємо, у Кременчуці збирають мітинг щодо ціни на газ на 22 січня.