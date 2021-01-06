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Споживач, Політика

Зеленський доручив уряду попрацювати над «справедливими»  тарифами на газ

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 229 Коментарів: 15

 

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів

Президент Володимир Зеленчський поставив уряду завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення. Відповідна енергетична нарада під головуванням Володимира Зеленського відбулася в Офісі Президента, повідомляє Офіс Президента України.

 

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», – наголосив Володимир Зеленський.

 


На нараді пролунало, що Кабмін готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

 

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача, повідомляє Офіс Президента.

 

Нагадаємо, в Україні тривають акції протесту щодо тарифів на газ і ціни його розподілу. Ціну на розподіл обл- та міськгазам встановлює НКРЕКП (Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг). Натомість ціна на газ як товар наразі не є регульованою – її формує ринок, і все залежить від того, за якою ціною та де газопостачальні компанії придбали блакитне паливо для потреб споживачів. Раніше діяла Постанова КМУ про ПСО (покладання спеціальних обов’язків на ринку природного газу), і ціна на газ була регульованою. Із серпня дія постанови про ПСО припинена. Тож поки що не зрозуміло, у який спосіб уряд вплине на газову ціну.


У Кременчуці (у ПрАТ«Кременчукгаз») одна з найнижчих цін на розподіл (тобто доставку до осель) природного газу, вона складає 46,8 коп за куб м з ПДВ. Ціни в Україні коливаються від 37,2 коп за куб м (з ПДВ) - найнижча ціна у

АТ «Київгаз» до 3,06 грн за куб м з ПДВ - найвища ціна у вінницького ТОВ «Газовик». Тарифи на газорозподіл (без ПДВ) можна подивитися на сайті НКРЕКП


Проте ціна на газ як товар від «Кременчукгаз-постачання» не є найнижчою. 


Для кременчужан «під ялинку» подорожчав газ — майже на півтори гривні


Нагадаємо, у Кременчуці збирають мітинг щодо ціни на газ на 22 січня

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: mind.ua
Теги: газ тариф Зеленський

Коментарі: 15

425
Кавоман:
Сьогодні, 18:17

Я думав воно на лижах катається, але ні - про народ думає! Он воно як, Міхалич!



П.С. Правда не відомо, він про народ думає ще в Буковелі, чи вже в якомусь там Омані?


24 8
155
Olexander:
Сьогодні, 18:20

ну воно напрацює ((..


15 2
2 588
zzzzzz:
Сьогодні, 18:29

Цитата: Кавоман
про народ думає
ага, на 500% поднять, на 20% опустить-профит! и то с февраля подумают, а там и весна, но для лохов прокатит типа он добился снижения....



дубинскому привет из штатов, надеюсь бениной шайке во главе с лохом лапти сплетут 


25 4
425
Кавоман:
Сьогодні, 18:32

Воно ж, мабуть, як. Зевава катається у горах. Гори- це високо. Високо це - високо сиджу, далеко дивлюся. В далечині побачив, що пахне смаженим. Пахне смаженим - ...

Ну та й пішла гра в "доброго царя". Спокійно люди, щас вава все розрулить!


16 2
343
vortex:
Сьогодні, 18:33

"доручення" раздавать - не мешки носить, можно хоть каждый день по при раза. Только толку будет нуль, но 73% этого не сможет понять... (не буду писать про уровень интеллекта)


15 2
35
xikilla:
Сьогодні, 18:52

Честно,я худею, сам Зе.. рассказывал как меньше платить за газ, а сейчас типа дал команду разобраться с тарифами..... цирк полный,  точнее  95 квартал..    


18 1
183
stronzo:
Сьогодні, 18:59

Цілковито копіює свого карлика-тезку з північної Нігерії, той також завжди виражає здивування та збентеженість доручаючи розібратись. 


13 3
425
Кавоман:
Сьогодні, 19:23

Цирк продовжується: "Шмыгаль заявил о двух способах "значительно" снизить цену на газ в Украине". 

 

До сьогодні він не знав, аж тут раптом прозрів...


18 0
178
StarПёр:
Сьогодні, 19:43

Та шоп у цього Зілєнскава земля палала під копитами! *** квартальний! 


11 0
124
Fedyaev_D:
Сьогодні, 20:11

Вечером с проходной вышел, ветер северо-западный - с ТЭЦ валит вонючий мазутный дым. А говорят, говорят, что на чистом газу водичку греют. Врут наверное  


10 0
2 588
zzzzzz:
Сьогодні, 20:35

Цитата: Fedyaev_D
на чистом газу
ну так газ подорожал, да и мазут ваш сернистый бене где-то палить надо, вот и добавляют. Пару горелок на газу, остальные на мачмале.Качественнее мазут делайте-не будет вонятьsmile


7 1
2 588
zzzzzz:
Сьогодні, 21:13

Папрасите Мендель срочно сделать два твитта! Во имя снижения цены на газ!


4 0
16
Anthraxx:
Сьогодні, 21:22

Цитата: zzzzzz

Папрасите Мендель срочно сделать два твитта! Во имя снижения цены на газ!

Там уникалов хватает, прямо с горнолыжной трассы напишут

 

 


2 0
55
kremalex62:
Сьогодні, 22:41

Цитата: zzzzzz

Цитата: Кавоман
про народ думає
ага, на 500% поднять, на 20% опустить-профит! и то с февраля подумают, а там и весна, но для лохов прокатит типа он добился снижения....



дубинскому привет из штатов, надеюсь бениной шайке во главе с лохом лапти сплетут 

Если хочеш кому то сделать хорошо-сделай плохо а потом сделай как было до этого.Это цена "пересмотра !цен на газ.Спасибо ЗЕ!Спасибо 73%!


2 0
178
StarПёр:
Сьогодні, 23:08

...Они живут по другому принципу: Как фермеру начать много зарабатывать? Корову меньше кормить, и больше доить...Они так и живут...Получается корма меньше, и надои больше...

 

Владимир Александрович, я понимаю, сложные слова вы не услышите...Пока еще не позно нам сделать остановку...Очнитесь пожалуйста, очень вас прошу...

 

© Богдан А.И. сентябрь 2020


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