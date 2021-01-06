«Кременчук» поміряється силами з донецьким «Донбасом»

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 281

Сьогодні, 9 січня, у Дружківці віце-чемпіон «Донбас» і чемпіон «Кременчук» зійдуться в центральному матчі туру. Матч розпочнеться о 17.00. Пряма трансляція - на телеканалі XSPORT.





У минулих іграх обидві команди заробили по 2 бали. У матчі «Кременчук» - «Сокіл» свою переможну серію в 6 ігор продовжили «містяни». В цьому поєдинку кременчужани здобули свої 2 очка (3:2Б) в післяматчевій буллітній серії, де її героями стали Орлов і Смирнов. Крім шайб, любителі хокею побачили ще й сутичку Міхнова і Яковлєва.





Донецькі хокеїсти в матчі з «Краматорському» за рахунку 1:1 змогли переломити хід поєдинку і закинули в третьому періоді три шайби (4:1). Героями зустрічі у «Донбасу» стали Лялька і Монс, які оформили дублі.





В очних зустрічах нинішньої «регулярки» "Кременчук" поки тричі поступився "Донбасу" 2:3, 1:5 та 0:5. Останній поєдинок між ними завершився переконливою перемогою донецької команди (5:0). Також, крім цього зустріч запам'яталася ще й потужним сейвом Трифонова





Статистика ТОП-5 бомбардирів команд:



У «Донбасу»: Бірюков - 36 (7+29) балів, Сигарьов - 34 (19+15) бали, Шишлянніков - 28 (10+18) очків, Монс - 23 (15+8) бали та Туркін - 20 (7+13) балів.





У «Кременчука»: Денискін - 29 (17+12) балів, Коробов - 21 (11+10) бал, Дубінін - 20 (5+15) балів, Ворона - 14 (6+8) балів та Пукс - 13 (5+8) очків.