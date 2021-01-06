У Кременчуці грабіжник напав на жінку з інвалідністю, бо йому треба були гроші на підгузки

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У Кременчуці грабіжник напав на жінку з інвалідністю, бо йому треба були гроші на підгузки. Про це йдеться у рішенні Автозаводського районного суду.





Це сталося 21 травня на бульварі Пушкіна. Постраждала, яка з дитинства має інвалідність, була неподалік свого дому, тримала у руках телефон. Зловмисник підбіг до неї, і вихопив його.





Продав грабіжник мобільний за 200 гривень, а гроші, згідно з матеріалами суду, витратив на підгузки. Зловмисника затримали, а телефон врешті решт повернули постраждалій.





Молодик раніше був судимий за крадіжку, і мав іспитовий термін. Його мати у суді казала, що без нього не зможе жити, позаяк погано бачить і чує, але ця історія суддю не розчулила. Грабіжник отримав 4 роки і 1 місяць позбавлення волі.