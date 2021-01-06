Різдво, отаман і таємниці минулого: що кременчужанам почитати на вихідних

Читаючи цю книгу у блискучому перекладі Максима Рильського, охоче віриш давній легенді, за якою перші свої твори Гоголь буцімто писав по-українськи. Окрім сюжету це видання зачаровує своїми ілюстраціями. Їх виконав визнаний майстер сучасної української графіки Кость Лавро, дитинство якого пройшло на одному з «гоголівських» хуторів біля Диканьки.

З дитинства Сашка ростили, як справжнього козака. На нього чекали звитяга та служіння Україні. Пройшовши Турецький і Германський фронти Першої світової війни, хорунжий Олександр Гордієнко добровільно віддає себе до рук ЧК. Він готовий розкрити більшовикам місце схованки десятків пудів козацького золота. Того, що все життя охороняв його дід Макар і він сам. Умова одна – чекісти мають відшукати дружину Сашка, яка зникла під час боїв за Каховку. Пошуки доручають «особливому» чекісту-козаку на зустріч, з яким так довго чекав Сашко…