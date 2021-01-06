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Сьогодні нагірна частина Кременчука та просп. Полтавський залишилися без світла

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 1 020

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Сьогодні, 9 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Арсенальна, 22-26,
  • вул. Європейська, 50-58,
  • вул. Нагірна, 7-30,
  • вул. Чередницька, 20-46,
  • вул. Чкалова, 39-57,
  • пров. Арсенальний, 1-16,
  • пров. Чкалова, 3-41
  • просп. Полтавський, 30-46,
  • вул. Вільної України, 3-40,
  • вул. Платухіна, 5-23,
  • пров. Яснополянський, 3-31,
  • туп. Кременецький, 3-18,
  • туп. Дарвіна, 3-15,
  • туп. Марії Заньковецької, 1-53,
  • туп Сидора Ковпака, 1-20
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключень
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