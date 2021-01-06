Сьогодні нагірна частина Кременчука та просп. Полтавський залишилися без світла
Сьогодні, 07:30
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
Сьогодні, 9 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Арсенальна, 22-26,
- вул. Європейська, 50-58,
- вул. Нагірна, 7-30,
- вул. Чередницька, 20-46,
- вул. Чкалова, 39-57,
- пров. Арсенальний, 1-16,
- пров. Чкалова, 3-41
- просп. Полтавський, 30-46,
- вул. Вільної України, 3-40,
- вул. Платухіна, 5-23,
- пров. Яснополянський, 3-31,
- туп. Кременецький, 3-18,
- туп. Дарвіна, 3-15,
- туп. Марії Заньковецької, 1-53,
- туп Сидора Ковпака, 1-20