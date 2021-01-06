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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1090496
Кременчук5142
Хворі:
Україна309241
Кременчук1076
Одужало:
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу один кременчужанин з коронавірусом помер

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 978

Діагностували 37 нових випадків захворювання

Сьогодні, 8 січня, в Кременчуці зареєстрували 37 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 17 жінок віком від 28 до 81 року та 20 чоловіків віком від 25 до 81 року. Із вперше виявлених випадків захворювання 36 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 61 пацієнт.


На жаль, за добу один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 5 237 випадків: одужало 3 958, померло 149.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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