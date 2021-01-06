31 припис склали на Полтавщині у перший день локдауну

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У перший день нокдауну, 8 січня, у Полтавській області перевірили 327 об’єктів господарювання. У результаті перевірок виявили 31 порушення протиепідемічних вимог. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслуби у Полтавській області.





Фахівці перевірили заклади продовольчої та непродовольчої торгівлі, ринки, заклади громадського харчування, аптеки, торговельно-розважальні центри та інші об’єкти.

Стосовно порушників склали приписи. У 15 випадках про порушення повідомили органи місцевої влади, а у 10 випадках – органи Національної поліції. За результатами перевірки склали один протокол про адмінправопорушення та акт про не допуск до перевірки.

Протягом нокдауну, з 8 до 24 січня, співробітники Держпродспоживслужби щодня перевірятимуть дотримання карантинних вимог, в тому числі у вихідні та святкові дні.