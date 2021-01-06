1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1090496
Кременчук5142
Хворі:
Україна309241
Кременчук1076
Одужало:
Україна761898
Кременчук3919
Померло:
Україна19357
Кременчук147
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

31 припис склали на Полтавщині у перший день локдауну

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 617

 Приписи склали на порушників протиепідемічних вимог

У перший день нокдауну, 8 січня, у Полтавській області перевірили 327 об’єктів господарювання. У результаті перевірок виявили 31 порушення протиепідемічних вимог. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслуби у Полтавській області.


Фахівці перевірили заклади продовольчої та непродовольчої торгівлі, ринки, заклади громадського харчування, аптеки, торговельно-розважальні центри та інші об’єкти.

 

Стосовно порушників склали приписи. У 15 випадках про порушення повідомили органи місцевої влади, а у 10 випадках – органи Національної поліції. За результатами перевірки склали один протокол про адмінправопорушення та акт про не допуск до перевірки.

 

Протягом нокдауну, з 8 до 24 січня, співробітники Держпродспоживслужби щодня перевірятимуть дотримання карантинних вимог, в тому числі у вихідні та святкові дні. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги:
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх