В переддень нового року «Біланівський ГЗК» передав новорічні подарунки для Асоціації інвалідів з дитинства «Новий дім» міста Кременчука, повідомляє пресслужба підприємства. Дана асоціація опікується більш ніж 200-ми особами з інвалідністю та допомагає кожній із сімей.
Співпраця Асоціації «Новий дім» та підприємств групи Ferrexpo триває вже не один рік. Зокрема, «Біланівський ГЗК», як соціально-відповідальне підприємство, активно надає підтримку установами та організаціям міста Кременчука та району.