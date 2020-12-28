1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Благодійність

Біланівський ГЗК передав новорічні подарунки для Асоціації інвалідів з дитинства «Новий дім»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 228

 
Aсоціація опікується більш ніж 200-ми особами з інвалідністю та допомагає кожній із сімей

В переддень нового року «Біланівський ГЗК» передав новорічні подарунки для Асоціації інвалідів з дитинства «Новий дім» міста Кременчука, повідомляє пресслужба підприємства. Дана асоціація опікується більш ніж 200-ми особами з інвалідністю та допомагає кожній із сімей.

 

- Своїми силами ми закупаємо подарунки, але цього не достатньо. Ми вдячні будь-якій допомозі, що надходить від небайдужих. Дякую Біланівському ГЗК за оперативне реагування на наше звернення, - говорить Васильєва Ніна Іванівна, бухгалтер асоціації.

 

Співпраця Асоціації «Новий дім» та підприємств групи Ferrexpo триває вже не один рік. Зокрема, «Біланівський ГЗК», як соціально-відповідальне підприємство, активно надає підтримку установами та організаціям міста Кременчука та району.

1
Автор: Аліса Котова
Теги: Біланівський ГЗК Ferrexpo благодійність

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх