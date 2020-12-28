Біланівський ГЗК передав новорічні подарунки для Асоціації інвалідів з дитинства «Новий дім»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 228

Aсоціація опікується більш ніж 200-ми особами з інвалідністю та допомагає кожній із сімей

В переддень нового року «Біланівський ГЗК» передав новорічні подарунки для Асоціації інвалідів з дитинства «Новий дім» міста Кременчука, повідомляє пресслужба підприємства. Дана асоціація опікується більш ніж 200-ми особами з інвалідністю та допомагає кожній із сімей.

- Своїми силами ми закупаємо подарунки, але цього не достатньо. Ми вдячні будь-якій допомозі, що надходить від небайдужих. Дякую Біланівському ГЗК за оперативне реагування на наше звернення, - говорить Васильєва Ніна Іванівна, бухгалтер асоціації.

Співпраця Асоціації «Новий дім» та підприємств групи Ferrexpo триває вже не один рік. Зокрема, «Біланівський ГЗК», як соціально-відповідальне підприємство, активно надає підтримку установами та організаціям міста Кременчука та району.