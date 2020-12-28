Нагорода від УАФ та подяка від Малецького: футбольного функціонера Петра Скрильника нагородили з нагороди 75-річчя

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 327













Фото: Артем Коваленко

Вчора, 3-го січня, з нагороди 75-річчя нагородили футбольного функціонера Петра Скрильника. Нагородження відбулося в манежі спорткомплексу «Політехнік» між футзальними матчами. Зі словами привітань виступили заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський та начальник Управління молоді та спорту Олександр Мазур.





Петру Григоровичу вручили подяку від міського голови Віталія Малецького за сумлінну працю, а також нагороду від Української асоціації футболу за заслуги та розвиток футболу в Україні.









Петро Григорович Скрильник брав участь у розвитку футболу не лише Кременчука, а й Полтавщини. Рідному кременчуцькому «Кременю» він віддав близько 15 років життя, стояв у витоків відродження команди у 80-х, разом з командою вийшов у Вищу лігу чемпіонату України. Народився Петро Скрильник 3 січня 1946 року у Козуби у Полтавській області в родині, яка повернулася з німецького полону. З 7 класу почав грати у футбол, захоплювався легкою атлетикою, зокрема п'ятиборством. У складі збірної «Авангарду» з фехтування став майстром спорту, у 1976 році Петро Скрильник здобув 10 необхідних перемог протягом сезону на всеукраїнському рівні. А в якості тренера в клубі «КрАЗ» підготував чотири майстри спорту з фехтування.





Петро Скрильник був керівником спортивного клубу заводу КрАЗ, очолював, а згодом став заступником футбольного клубу «Кремінь». З 2000 до 2012 року був керівником Федерації футболу Кременчука. Делегат-інспектор матчів Прем'єр-ліги (понад 5 років). Був інспектором Суперкубка 2012 року між донецькими «Металургом» і «Шахтарем». Був спортивним директором «Гірник-Спорту» та членом виконкому Федерації футболу Полтавської області.





Федерація футболу Кременчука сердечно вітає Петра Григоровича з ювілеєм і бажає йому міцного здоров'я і щоб якомога довше працювати на благо українського футболу і передавати свій величезний досвід молодому поколінню.