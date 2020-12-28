За добу на Полтавщині зареєстрували 269 нових випадків коронавірусу, у Кременчуці - 59

Від початку карантину в області діагностували 37 199 випадків захворювання
За добу на Полтавщині зареєстрували 269 нових випадків коронавірусу.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 37 199 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 28 593 (+55) жителі області, продовжує лікування 7 851 людина, зокрема 183 дитини. Всього зареєстровано 755 летальних випадків.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 14 644 (+92),
- Кременчук – 5 070 (+59),
- Горішні Плавні – 1 754,
- Миргород – 1 484 (+1),
- Полтавський район – 1 465 (+2),
- Лубни – 1 037,
- Лохвицький район – 1 005 (+13),
- Зіньківський район – 853 (+32),
- Пирятинський район – 724,
- Котелевський район – 674,
- Глобинський район – 632,
- Кременчуцький район – 615 (+1),
- Новосанжарський район – 605 (+5),
- Карлівський район – 577,
- Диканський район – 535 (+11),
- Миргородський район – 505,
- Хорольський район – 493,
- Шишацький район – 473 (+17),
- Кобеляцький район – 463,
- Гадяч – 421 (+19),
- Решетилівський район – 421 (+5),
- Семенівський район – 386,
- Великобагачанський район – 347 (+1),
- Машівський район – 311 (+7),
- Чутівський район – 311,
- Козельщинський район – 269,
- Гадяцький район – 254 (+4),
- Лубенський район – 249,
- Гребінківський район – 216,
- Чорнухинський район – 210,
- Оржицький район – 196.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!