Біланівський ГЗК передав чергову партію допомоги медикам Кременчука

Підприємство передало медпрацівникам ізоляційні халати, медичні напівмаски, фільтрувальні напівмаски, рукавички, антисептики та інші засоби індивідуального захисту
Кременчуцька перша міська лікарня ім. Богаєвського знову отримала партію допомоги від Біланівського ГЗК, який входить до групи Ferrexpo.
На цей раз підприємство передало медичним працівникам ізоляційні халати, медичні напівмаски, фільтрувальні напівмаски, рукавички, антисептики та інші засоби індивідуального захисту на суму понад 840 тис гривень.
За словами Вікторії Виповської, заступника директора з медичної частини лікарні ім. Богаєвського, Кременчуцька перша міська лікарня - це установа другої хвилі пандемії, розрахована на 120 ліжок, де зараз знаходяться 50 хворих.
Компанія Ferrexpo продовжує стежити за поточною ситуацією з поширенням коронавірусу та надавати допомогу медичним закладам Полтавської області і всієї України.