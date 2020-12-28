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Кременчук, Благодійність, Коронавірус / Карантин

Біланівський ГЗК передав чергову партію допомоги медикам Кременчука

Вчора, 17:02 Переглядів: 403

 

Підприємство передало медпрацівникам ізоляційні халати, медичні напівмаски, фільтрувальні напівмаски, рукавички, антисептики та інші засоби індивідуального захисту

Кременчуцька перша міська лікарня ім. Богаєвського знову отримала партію допомоги від Біланівського ГЗК, який входить до групи Ferrexpo.

На цей раз підприємство передало медичним працівникам ізоляційні халати, медичні напівмаски, фільтрувальні напівмаски, рукавички, антисептики та інші засоби індивідуального захисту на суму понад 840 тис гривень.

 

- На жаль, кількість хворих на коронавірус у нашому регіоні залишається великою, і медики продовжують знаходитися в зоні підвищеного ризику. Зробити їх роботу безпечнішою - це наше завдання і як соціально відповідального підприємства, і як небайдужих людей. З початку пандемії компанія Ferrexpo вже передала медустановам Полтавської області засоби індивідуального захисту, медикаменти та обладнання на суму понад 55 млн гривень, з них 13 млн гривень – кременчуцьким лікарням, - зазначив Генеральний директор БГЗК Юрій Химич.


За словами Вікторії Виповської, заступника директора з медичної частини лікарні ім. Богаєвського, Кременчуцька перша міська лікарня - це установа другої хвилі пандемії, розрахована на 120 ліжок, де зараз знаходяться 50 хворих.


- У лікарні за добу використовується до 400 халатів, понад 200 пар рукавичок і близько 300 масок. І це щодня. Ми дуже вдячні за допомогу в цей непростий час, - додала вона.


Допомога лікарням у 2020 році обійшлася Ferrexpo у 55 мільйонів, з них 14 пішли на Кременчук


Компанія Ferrexpo продовжує стежити за поточною ситуацією з поширенням коронавірусу та надавати допомогу медичним закладам Полтавської області і всієї України.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo благодійність
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